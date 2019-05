Sesto fine settimana di Monumenti Aperti: ecco la tappa di Dolianova

6 i siti visitabili sabato 1 e domenica 2 giugno. Il Sindaco Ivan Piras: “Esempio tangibile di cultura diffusa”

Di: Antonio Caria, fotografia monumentiaperti.com

Sabato 1 e domenica 2 giugno la ventitreesima edizione di Monumenti Aperti arriverà a Dolianova. Un percorso in cui potranno essere visitati 6 monumenti del patrimonio artistico, archeologico e religioso.

A detta del sindaco Ivan Piras “La manifestazione è diventata da molti anni una tappa importante per Dolianova, esempio tangibile di “cultura diffusa”, importante appuntamento culturale che coinvolge la nostra comunità attraverso la presenza dei “piccoli ciceroni”, i ragazzi della Scuola Media, sostenuti dagli ex alunni, studenti delle Superiori. Negli anni la manifestazione si è trasformata e arricchita, infatti nelle ultime edizioni i siti aperti al pubblico ospitano eventi che danno più valore ai monumenti, li rendono più vivi. Ancora una volta Dolianova si presenta con il suo patrimonio ricco di storia, custode delle tradizioni, offre un’ospitalità generosa e attenta ai visitatori provenienti da diverse località, e ai concittadini dà l’opportunità di osservare i monumenti da una prospettiva diversa. Si tratta di uno scambio culturale continuo che negli anni si rinnova arricchendosi di volta in volta. Quest’anno danno un contributo anche i piccoli della scuola dell’Infanzia che, con le loro maestre mostrano ai visitatori le loro attività alla “Torre dell’acqua”. L’amministrazione promuove l’evento, assicura il proprio supporto, ne riconosce il valore didattico-formativo, grazie al lavoro decennale delle insegnanti, che unito all’impegno dei ragazzi, dà l’opportunità di mettere in mostra e valorizzare il nostro paese.”

Questo l’elenco dei siti visitabili: il Parco Artistico Gianni Argiolas, il Circolo Dolia, la Torre dell’acqua, chiamata “La torretta”, la Chiesa di San Sebastiano, la Cattedrale di San Pantaleo e la Chiesa di Santa Maria.

Tra gli eventi collaterali, una mostra di paramenti antichi nella Cattedrale e le attività dei bambini nella Torre dell’acqua: la mostra Bambine e Bambini, Noi, cittadini oggi. Percorso di Cittadinanza in Arte e la performance corporea sonora Se solo fosse goccia di un infinito mare.

I monumenti saranno visitabili gratuitamente, il pomeriggio di sabato dalle 16.00 alle 20.00 e domenica dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.