Profughi ucraini diretti in Sardegna: sono due uomini i positivi al Covid

Inizialmente si era parlato di due bambini. I fuggitivi arriveranno domani mattina a Olbia

Di: Redazione Sardegna Live

Sono due adulti e non, come precedentemente riferito, due bambini le persone risultate positive al Covid 19 durante lo screening sanitario effettuato oggi al porto di Livorno ai profughi ucraini appartenenti al gruppo che arriverà domani in Sardegna a bordo di una nave della Grimaldi Lines.

Le due persone contagiate, fanno sapere gli organizzatori della spedizione promossa dall'unione interparlamentare dell'amicizia tra Italia e Ucraina, "insieme ad altre 11 appartenenti allo stesso nucleo familiare viaggeranno comunque in isolamento sulla nave e in tutta sicurezza".

Tutte gli altri fuggitivi che hanno viaggiato sui bus da Leopoli allo Stivale sono state sottoposte al tampone anti Covid e sono tutte risultate negative. La nave salperà da Livorno fra pochi istanti, alle 22.30, diretta ad Olbia, dove l'arrivo è previsto per domani alle 7.