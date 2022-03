Ucraina: due bimbi positivi al Covid tra i profughi diretti in Sardegna

Cappellacci: "I bimbi appartengono a diversi nuclei familiari, 13 persone viaggeranno in isolamento grazie alla disponibilità di Grimaldi"

Di: Redazione Sardegna Live

"Con noi ci sono due bambini positivi al Covid 19 appartenenti a nuclei familiari e dunque complessivamente 13 persone viaggeranno in isolamento grazie alla disponibilità di Grimaldi sul traghetto che salperà stasera e arriverà domani a Olbia". Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, il deputato di Forza Italia alla guida del viaggio della solidarietà che porterà nell'Isola decine di profughi ucraini, bambini e rispettivi accompagnatori.

La spedizione, organizzata dall'Unione interparlamentare dell'amicizia tra Italia e Ucraina, è giunta oggi al porto di Livorno dove è in corso lo screening sanitario.

"Stiamo portando in salvo - ha spiegato Cappellacci - circa 80 persone, di queste 57 bambini per lo più tra i 5 e i 12 anni". Insieme al parlamentare il console generale dell'Ucraina in Sardegna, Anthony Grande. "Alcuni di questi bambini arrivano dal Donbass, in particolare da Donetsk, e sono arrivati a Kharkiv mentre la città era sotto i bombardamenti russi: sono salvi per miracolo. Poi hanno raggiunto la regione di Leopoli, al confine con la Polonia, dove li abbiamo caricati sui nostri pullman e portati al sicuro".