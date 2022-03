Sardara: 5 chili di coca in auto, un uomo in manette

Fermato all'altezza di Sardara da una pattuglia della Polstrada

Di: Redazione Sardegna live

Nel pomeriggio del 25 febbraio, sulla SS 131 all’altezza di Sardara, una pattuglia della Polstrada impegnata nel controllo di alcuni veicoli ha fermato una Mercedes che procedeva a elevata velocità in direzione Cagliari.

Il conducente, un insospettabile commerciante cagliaritano, avrebbe fornito indicazioni contraddittorie in merito alla propria provenienza. Gli agenti sarebbero stati insospettiti dal fatto che l'uomo trasportava prodotti alimentari spagnoli e solo in un secondo momento avrebbe dichiarato di essere sbarcato a Porto Torres da una nave proveniente dalla Spagna.

Per questo i poliziotti hanno chiesto l’ausilio di personale della Squadra Mobile della Questura che, verificati gli elementi di sospetto, hanno proceduto alla perquisizione del veicolo al cui interno sarebbero stati rinvenuti e sequestrati sette panetti di sostanza di colore bianco occultati all’interno della batteria dell’auto.

Dalle successive analisi della Scientifica sarebbe emerso come la sostanza in questione era cocaina per un peso totale di oltre 5 chili. L'uomo è stato così arrestato e, su disposizione del pm di turno, trasportato alla Casa Circondariale di Uta.