Sassari. Bonus "Pane e Formaggio", pubblicato sul sito del Comune l’elenco delle attività aderenti

I beneficiari del Bonus potranno usufruirne per l’acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano

Di: Redazione Sardegna Live

Sul sito del Comune di Sassari è stato pubblicato l’elenco delle aziende che hanno aderito alla iniziativa e nelle quali i beneficiari del Bonus per l’acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano potranno spendere i buoni.

Nei prossimi giorni la DAY Ristoservice SpA, società affidataria del servizio di erogazione dei buoni per conto del Comune, accrediterà sulle tessere sanitarie dei beneficiari gli importi spettanti per l’acquisto di formaggi, mentre per i prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione sarà accreditato in un secondo momento.

Gli interessati saranno avvisati dell’avvenuto accreditamento dell’importo spettante sulla tessera sanitaria mediante un sms sul numero di telefono indicato nella domanda.

È necessario presentare la tessera sanitaria acquistare i prodotti previsti dal bando. È possibile utilizzare la tessera sanitaria scaduta o senza microchip; non è necessario digitare alcun Pin al momento dell'acquisto. Non è invece ammesso l'uso della carta di identità elettronica, seppur contenente il codice fiscale, né il duplicato cartaceo della tessera sanitaria.