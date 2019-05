Autisti dei pullman aggrediti, ora c’è il corso di autodifesa gratuito del sindacato di Polizia Fsp

Sarà gratuito, servirà ad evitare gravi conseguenze a chi è esposto ogni giorno ai rischi durante i turni di lavoro sui bus

Di: Alessandro Congia

Dopo gli ultimi avvenimenti a Cagliari e in provincia, dove gli autisti alla guida dei mezzi, di notte e giorno, sono stati aggrediti, spintonati, picchiati e qualche volta feriti, ora gli autisti e i controllori impareranno a reagire e a difendersi, all’occorrenza.

Il sindacato Fsp Cagliari Polizia di Stato, sensibile alla formazione, alla divulgazione della legalità, organizza un corso interamente gratuito di autodifesa per i conducenti autobus e ai controllori che operano sulle linee più congestionate della provincia di Cagliari per combattere contro il bullismo e contro la violenza sui Bus e per contrastare soprattutto i morosi.

“Durante gli ultimi episodi di Quartu Sant’Elena e di Cagliari – osserva il segretario provinciale Alessandro Congiu della Fsp Polizia di Stato, già Ugl Polizia di Stato, sono stati rilevati diversi tipi di aggressione agli autisti, da parte di alcuni bulli. Era necessario scendere in campo in difesa della legalità nella città di Cagliari – aggiunge Congiu – proprio perché nelle strade cittadine, alle fermate dei bus, il personale addetto alla guida dei pullman e al controllo della regolarità del documenti di viaggio del Ctm che prevedono il contatto con il pubblico, è possibile incontrare individui sotto l’influsso di sostanze psicotrope (alcool e droghe) o colpiti da disturbi mentali e stati confusionali, ma soprattutto in una crescente ed esponenziale aggressività dei giovanissimi che spesso sfocia in veri atti di bullismo contro i conducenti. Individui – rimarca Alessandro Congiu – che possono costituire un serio pericolo per le persone vicine, ma anche per gli addetti alla guida e al controllo dei biglietti nonché per loro stessi. Apprendere le tecniche adatte alla loro gestione in emergenza, in attesa che possano intervenire specialisti della sicurezza e cioè le forze dell’ordine, è una competenza utilissima”.

Il corso

Il corso gratuito di autodifesa sarà tenuto dal maestro Alessio Giacomini VIII Dan di Taekwondo e da Carlo Lampis esperto in autodifesa e Jiu-Jitsu.

Saranno impartite le mosse più utili per neutralizzare l’aggressore e per difendersi dai bulli, ma soprattutto le parate per la difesa all’interno di posti ridotti come l’autobus, dove è difficile muoversi. Il Maestro Alessio Giacomini, oltre che sportivo pluripremiato dal Coni è anche una persona coinvolta personalmente nel sociale ed è sostenitore della nostra campagna contro la violenza e contro il bullismo nelle scuole .

L’iniziativa

“Cercheremo di attuare questa iniziativa – sottolinea sempre il sindacalista-poliziotto, Alessandro Congiu – per prevenire e contrastare le aggressioni a bordo dei bus, una sorta di risposta al dilagare di un escalation di violenza che bisogna fermare in qualche modo, ma c’è molto da fare ancora, oltre che montare le telecamere interne ai mezzi, costituire polizze assicurative per gli autisti, far viaggiare gratuitamente guardie giurate a bordo e Forze dell’Ordine, tutte cose molto interessanti ma si può fare di più.

Il nostro intento è la prevenzione nelle scuole, perché è dalle scuole che deve partire il messaggio, ma riteniamo necessario anche mettere gli autisti nelle condizioni di difendere se stessi e gli inermi passeggeri, vecchi, donne e bambini che usufruiscono dei mezzi del Ctm.

Noi crediamo che non si tratterebbe certo di affidare a loro il ruolo di garanti della Sicurezza a bordo dei Bus, ma di consentire loro di poter reagire e difendersi adeguatamente in caso di aggressione da parte dei violenti e dei bulli. Noi che rispettiamo le leggi siamo per la legittima difesa e vogliamo che vengano concessi ai lavoratori tutti gli strumenti utili alla tutela della loro incolumità e per quella dei passeggeri, senza che nessuno si faccia male”.

Le iscrizioni

Il corso si terrà nella palestra del maestro Alessio Giacomini, a Cagliari, in via Machiavelli civ. 35/A, il lunedì e il mercoledì, dalle 15 alle 17.

Sono aperte le iscrizioni già dal mese di giugno, per le informazioni è possibile può contattare il numero 345 8276200.