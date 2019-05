Torna a Pozzomaggiore il corpo di Edvige Carboni

Le spoglie mortali accolte davanti alla chiesa di San Costantino

Di: Antonio Caria

Non è voluto mancare nessuno questa mattina a Pozzomaggiore per l'arrivo delle spoglie mortali di Edvige Carboni.

L'urna è stata accolta davanti al sagrato della chiesa di San Costantino alla presenza delle istituzioni e di associazioni locali, Confraternita, gruppo folk "Pro loco" e dalle due formazioni coristiche "Cuncordu Planu de Murtas" e Coro di Pozzomaggiore, ma anche di tanti pellegrini arrivati da fuori.

Un sogno che si realizza per il comitato per la beatificazione, che ha fatto gli onori di casa. Emozionato il presidente Ernesto Madau che, nel suo discorso, ha ringraziato coloro che si sono attivati per riportare a casa la loro illustre concittadina che sarà beatificata sabato 15 giugno.

Ringraziamenti a cui si è unito il sindaco Mariano Soro. Le spoglie erano custodite nel Santuario di S. Maria Goretti a Nettuno.