Cagliari-Lazio. Episodi di violenza fra tifosi, ferito turista argentino

Due turisti argentini sono stati aggrediti, scambiati per tifosi della Lazio

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora episodi di tifo violento a Cagliari, questa volta prima e dopo la partita contro la Lazio, durante l'anticipo serale del sabato. Polizia al lavoro per individuare i responsabili di due aggressioni avvenute in centro. La prima ha coinvolto due turisti argentini, in piazza Deffenu intorno alle 16,30, scambiati per supporter della Lazio. I due sono stati avvicinati da un gruppo di ultras rossoblù e sono stati aggrediti con calci, schiaffi e pugni.

Alcune persone che transitavano nella zona hanno chiamato il 113, ma gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo della squadra volante. Sul posto è anche arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato uno dei stranieri in ospedale, successivamente dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Il secondo episodio è avvenuto nella zona di via Sassari, a notte inoltrata. Uno scontro a quattro, due tifosi per squadra. Dopo essersi scambiati insulti e frasi ingiuriose sono finiti alle mani, e anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della squadra volante, ma i rissosi sono riusciti a fuggire.