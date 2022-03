A Cagliari in arrivo 40 profughi ucraini: si lavora per trovare locali accoglienza

Il capoluogo sardo ospiterà i primi fuggitivi della guerra russo-ucraina

Di: Redazione Sardegna Live

Cagliari si prepara all'arrivo dei primi profughi ucraini: è stato costituito un gruppo di lavoro interno al Comune per la gestione e il coordinamento di tutte le iniziative a favore dei fuggitivi, in stretto accordo con la Prefettura. Del gruppo fanno parte diversi servizi quali la Protezione civile, il servizio Politiche sociali, la Polizia locale, gli Affari Generali e il Gabinetto del sindaco.

Già messi a disposizione del Consolato ucraino, da parte dell'amministrazione comunale, i locali di via Santa Margherita, consegnati qualche giorno fa, per lo svolgimento delle attività segretariali finalizzate all'organizzazione degli aiuti e supporto alla popolazione ucraina. Disponibile da ieri anche il chiosco di Piazza Ingrao, quale punto d'appoggio per lo smistamento delle informazioni.

Amministrazione ancora al lavoro per mettere a disposizione i locali per poter accogliere da subito circa 40 profughi ucraini che presto arriveranno a Cagliari. Si monitorano inoltre altri spazi che potrebbero rivelarsi idonei per l'accoglienza, valutandone l'agibilità e tutte le garanzie per la sicurezza degli ospiti.

Foto tratta dal web