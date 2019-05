Sud Sardegna. A Cagliari un seminario sul passaggio generazionale nelle imprese

Coinvolte quasi 3.500 microimprese a conduzione familiare. Spada: “Qui si innescano i processi di trasmissione delle conoscenze”

Di: Antonio Caria

Secondo i dati più recenti elaborati dall’Ufficio studi di Confartigianato Sardegna sul “passaggio di testimone” nell’Isola, sarebbero ben 3mila 454 le imprese a conduzione familiare interessate da un passaggio generazionale entro il 2020, il 19,4% delle imprese familiari totali nella regione.

Un fenomeno che l’Associazione segue con interesse. A questo proposito martedì 28 maggio alle 18.00, presso il T Hotel in via dei Giudicati a Cagliari, si terrà un incontro dal titolo “Passaggio generazionale e pianificazione successoria: vantaggi e opportunità per impresa e famiglia”.

Dopo i saluti introduttivi del Segretario di Confartigianato Sud Sardegna, Pietro Paolo Spada, seguiranno le relazioni di Alessandra Pitzalis (consulente finanziario), con “Strumenti per la trasmissione del patrimonio, il ruolo del consulente, casi reali”, Pierpaolo Vannucci (commercialista), con “Imposte di successione, soluzioni societarie, il testamento, casi pratici”, e Gerardo Coppola (Senior Sales Manager Edmond de Rothschild) con “La conservazione e la trasmissione del capitalismo di famiglia”.

L’obiettivo sarà quello di trattare tutti gli aspetti patrimoniali che un passaggio generazionale in azienda, e non solo, comporta e che necessitano dell'ausilio di competenze e professionalità di esperti che possono indirizzare gli imprenditori verso le scelte migliori per preparare le attività produttive alla loro fase successiva.

“É proprio sullo sviluppo della dotazione del capitale umano delle imprese artigiane che si innescano i processi di trasmissione delle conoscenze – ha dichiarato Spada – resa possibile dal passaggio generazionale nelle imprese familiari e dai processi formativi on the job. Un vettore di rilievo nella trasmissione di competenze, know how e capitale umano nelle imprese è rappresentato dal passaggio generazionale – ha aggiunto – fase critica nell'’economia delle imprese, che espone la struttura produttiva da un lato al rischio di una perdita del patrimonio imprenditoriale, di occupazione e di conoscenze, e dall’'altro alle opportunità connesse con l'’ingresso in azienda di risorse più giovani, maggiormente scolarizzate, con una più alta propensione all’utilizzo delle tecnologie e con una maggiore vocazione al rischio e all’'innovazione”.