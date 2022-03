L'opera di Manu Invisible dedicata a Gigi Riva nella scuola "Ermanno Cortis" di Quartucciu

"Questa è la raffigurazione di una leggenda"

Di: Redazione Sardegna Live

"Legends", la raffigurazione di una leggenda dello sport e della vita come Gigi Riva sulla parete di un campetto di calcio in una scuola. Un messaggio per i giovani e per la collettività, per guardare al futuro mantenendo ben in mente i valori più sani della vita comune.

È il titolo dell'opera di Manu Invisible che fa parte del "Blu Arena", un'area dedicata allo sport con un campo di calcetto all'interno della scuola "Ermanno Cortis" in via Nievo a Quartucciu, inaugurata questa mattina, presenti, tra gli altri, il sindaco di Quartucciu, Pietro Pisu, il presidente della fondazione Domus De Luna, Ugo Bressanello e i rossoblù dello scudetto, Giuseppe Tomasini e Adriano Reginato.

I murales della "Blu arena" sono stati realizzati da Manu Invisible insieme agli studenti del Cortis nell'ambito di un laboratorio artistico che è durato due mesi. "Questo spazio torna ai giovani e alla collettività - ha detto il primo cittadino di Quartucciu - con l'associazione Domus De Luna e con la scuola stiamo progettando di tenere aperti questi spazi tutto l'anno. È importante dare in questo momento così difficile un messaggio di speranza".

"Questa è la raffigurazione di una leggenda - sottolinea nel suo commento all'opera Manu Invisible - perché le nuove generazioni possano avere un modello sano, leale e inarrestabile da seguire. Questo è un comune ritratto di un uomo comune e della sua comune voglia di fare e costruire una società più equa, dove lo sport è sinonimo di rispetto e stare insieme. Questo è il ritratto di Gigi Riva ma nello spirito è anche quello di Ermanno Cortis di cui prende il nome questo indimenticabile istituto".

All'inaugurazione hanno preso parte gli studenti della scuola che si sono esibiti con un concerto fatto solo di tamburi seguito dalla banda musicale di Quartucciu.