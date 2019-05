Il sindaco di Orgosolo assolto dall'accusa di abuso di ufficio

Dionigi Deledda non truccò la graduatoria del servizio civile

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Orgosolo, Dionigi Deledda, è stato assolto assieme all’allora vicesindaco, Bora Podda, e al capo dell’ufficio tecnico del Comune, Agostino Murgia dall'accusa di abuso d'ufficio. Il Tribunale a Nuoro si è pronunciato oggi.

Secondo quanto stabilito dal processo, gli imputati non truccarono la graduatoria per il servizio civile come sospettato dagli gli inquirenti.

Erano accusati di aver gestito in modo poco trasparente le selezioni per due progetti di servizio civile favorendo alcuni candidati ed escludendone altri. Le procedure si sono invece rivelate legittime e gli imputati sono risultati estranei agli addebiti.