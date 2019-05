Migliaia di prodotti taroccati sequestrati dalle Fiamme Gialle

Circa 16mila articoli privi di certificazioni di sicurezza o contraffatti in tutta la provincia

Di: Redazione Sardegna Live

Raffica di sequestri operati dalla Guardia di Finanza a Cagliari e provincia, dove negli ultimi giorni i baschi verdi della Seconda compagnia, coadiuvati dai reparti territoriali, hanno confiscato circa 16mila articoli perché privi di certificazioni di sicurezza o contraffatti, pur recando i marchi di alcune tra le principali griffe di moda, Calvin Klein, Guess, Tommy Hilfiger, Saucony, Gucci.

Alcuni controlli hanno riguardato l'aeroporto di Elmas, dove sono stati fermati due cittadini stranieri sbarcati da Roma con le valigie piene di merce falsificata.

Nel centro di Cagliari, invece, gli agenti delle Fiamme Gialle hanno recuperato articoli illegali messi in vendita da ambulanti abusivi, datisi alla fuga alla vista dei militari.

Centinaia di articoli irregolari di cancelleria, prodotti per la casa, accessori per telefonini, bigiotteria, abiti, scarpe e pelletteria irregolare sono stati sequestrati poi a Capoterra, Arbus, Assemini e, nel Sulcis, a Carbonia.

Ai responsabili della messa in vendita sono state comminate denunce e sanzioni.

Dall'inizio dell'anno sono stati sequestrati in totale 770mila prodotti di vario genere, mentre sono una trentina le persone segnalate alla Procura della Repubblica proprio per reati connessi alla contraffazione e alla frode in commercio.