Conflitto Russia-Ucraina. Ugo Cappellacci: “Così porterò i bambini ucraini in Sardegna”

“Per il momento sono venti”. Il deputato ci spiega tutti i particolari della missione

Di: Redazione Sardegna Live

Parte la missione dell’onorevole di Ugo Cappellacci per andare a prendere i #bambini dell'Ucraina. Il deputato spiega a Sardegna Live tutti i dettagli: “Dovevamo fare qualcosa per i bambini degli orfanotrofi e delle case famiglia del Donbas sfollati e in pericolo di vita”.

“Per coloro che mi chiedono se è possibile ospitare dei bambini dico che è possibile candidarsi all’indirizzo accoglienzaucraina@gmail.com”.