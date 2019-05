Gianni Morandi e il cast de "L'Isola di Pietro" a Villa Devoto dal presidente Solinas

L'artista: "Sentiamo il cuore dei sardi, quando arriviamo la gente sorride". Guardate il VIDEO

Di: Alessandro Congia

Gianni Morandi, Cristian Cocco nei panni dell'ispettore Pinna, Caterina Murino, insieme a Luca Barnabei della Lux Vide si sono recati oggi a Villa Devoto, a Cagliari, dove hanno incontrato il governatore Solinas e l'assessore al Turismo, Gianni Chessa, per parlare del successo della terza serie de L'isola di Pietro in termini di visibilità, vetrina e opportunità per la Sardegna.

In conferenza stampa, l'assessore Chessa e il presidente della Regione Solinas hanno apprezzato e ribadito i risvolti positivi della produzione della fiction proprio come vetrina di indotto economico per tanti soggetti, a cominciare dagli operatori, comparse, attori, che direttamente e indirettamente hanno collaborato alle riprese. Centinaia di ragazzi e ragazze sarde, infatti, hanno lavorato alle riprese anche solo come comparse, un’esperienza positiva che potrebbe riservare loro altre prospettive nel mondo dello spettacolo.

"Sono sempre venuto in vacanza a Porto Cervo, Porto Rotondo, Stintino e Alghero - ha raccontato Gianni Morandi (video in copertina) - Sono sempre stato affascinato dalla Sardegna. Però la scoperta del Sulcis mi ha veramente sorpreso perché è un territorio molto interessante e particolare. La Sardegna è bella in ogni angolo. Il cuore dei sardi, noi che facciamo questo lavoro, lo sentiamo di più. Ci sentiamo partecipi e vicini, trasmettiamo emozioni e anche loro le trasmettono a noi. Poi, appena arrivati, vediamo il sorriso sulle facce della gente e questa è una cosa importante".