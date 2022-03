Cagliari. Bimba morsa da un cane sul viso: rimarrà in osservazione per tutta la notte

È stata trasportata in codice giallo al Brotzu di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Una bambina di sei anni è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu a seguito delle ferite riportate per l'aggressione di un cane. La bimba è attualmente ricoverata nel reparto di chirurgia, è stata ferita al volto, ma non è in gravi condizioni.

L'episodio, da quanto si apprende, è avvenuto nel pomeriggio nella zona di via delle Acacie. La piccola forse si è avvicinata troppo all'animale - forse di un familiare o di un conoscente - che le è saltato addosso, mordendola sul viso. È subito scattato l'allarme. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato la bambina in ospedale. Alla piccola sono stati praticati diversi punti di sutura e rimarrà in osservazione per tutta la notte.