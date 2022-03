I pediatri di famiglia della Sardegna pronti ad assistere i bambini dei territori colpiti dal conflitto

Le sigle sindacali della pediatria di famiglia della Sardegna, manifestano la loro disponibilità ad assistere i bambini che possono raggiungere la Sardegna, in seguito agli eventi drammatici della guerra in Ucraina

Di: Redazione Sardegna Live

I pediatri di famiglia dell’Isola si rendono disponibili per assistere tutti i bambini provati dalla guerra e che necessitano di immediata protezione sociosanitaria. La disponibilità può svolgersi presso i propri studi convenzionati oppure in eventuali centri di accoglienza organizzate dalla Regione con modalità organizzative da stabilirsi in base alle necessità.

I bambini sono tra le vittime civili più esposti ai danni diretti e indiretti del conflitto, nel mondo sono 426 milioni i bambini che vivono in un'area colpita dal conflitto e più di 3 milioni sono cresciuti senza conoscere la pace in un'area in cui la violenza infuriava da almeno 18 anni.

I pediatri della Sardegna sempre attenti alla tutela della salute infantile, possono dare il loro contributo offrendo la loro assistenza gratuita a tutti i bambini così da poter contribuire ad alleviare la loro sofferenza.