Incidente a catena sulla Statale 131: 6 auto coinvolte

Una donna è stata estratta dalla propria auto dai Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Alle 8 di questa mattina una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta per un incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 131, in direzione Cagliari, nel territorio del comune di Sestu.

Per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un tamponamento che ha coinvolto sei automobili.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno estratto una donna rimasta incastrata nella propria vettura.

Per lei è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il trasporto in ospedale, fortunatamente con un codice giallo, non risulta in pericolo di vita.

Tutti illesi, invece, gli occupanti delle altre autovetture coinvolte.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza anche della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge e il personale Anas.