Tom Walker ricevuto a Palazzo Ducale

L’artista, storico componente del Living Theatre, è in città per condurre un laboratorio teatrale

Di: Antonio Caria

Questa mattina il Sindaco di Sassari Nicola Sanna e l'assessora alle Politiche culturali e turismo Manuela Palitta, hanno ricevuto a Palazzo ducale Tom Walker.

Lo storico componente del Living Theatre, la più antica compagnia statunitense di teatro sperimentale si trova in città per condurre un laboratorio teatrale che verte su rituali ed esercizi che appartengono al repertorio della compagine di New York sulla biomeccanica come strumento di preparazione fisica e allenamento.

Walker è stato accompagnato da Dario La Stella e Valentina Solinas di Senza Confini Di Pelle, associazione che ha organizzato il workshop in collaborazione con MAB Teatro - Progetto TheatrOn Officina mental-dinamica.