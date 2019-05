Ad Alghero l'ultima tappa del tour elettorale della Lega in vista delle elezioni europee

"C’è la possibilità che diventi il primo partito in Italia. Per noi questo è veramente un passaggio storico"

Di: Redazione Sardegna Live

Il tour della Lega a bordo del camper che sta attraversando tutta la Sardegna, facendo tappa anche nei piccoli paesi dell’Isola, è pronto per la sua volata finale alla volta di Alghero.

Proprio nella città del presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, Michele Pais, è in programma, per venerdì 24 giugno, la manifestazione finale della chiusura della campagna elettorale, in Piazza Misericordia, con i due candidati sardi della Lega alle elezioni europee, Sonia Pilli e Massimiliano Piu.

Per l’occasione saranno presenti anche gli assessori regionali della Lega Mario Nieddu e Valeria Satta e non è escluso che alla manifestazione possa prendere parte anche il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas.

I rappresentanti del Carroccio, guidati dal coordinatore Eugenio Zoffili, in vista delle elezioni europee ancora una volta hanno deciso di portare avanti la loro campagna elettorale tra la gente, esattamente come recita lo slogan e l’hashtag che campeggia nel camper noleggiato per incontrare in questi giorni i cittadini di tutta la Sardegna.

“Noi non siamo 'fighetti', sempre in giacca e cravatta – ha sottolineato Zoffili in conferenza stampa - abbiamo messo le scarpe da ginnastica e andremo come sempre tra la gente".

Il deputato Guido De Martini ha precisato che "Con queste elezioni c’è la possibilità che la Lega diventi il primo partito in Italia, addirittura qualcuno ipotizza che potremo essere il primo partito in Europa, sicuramente uno dei più forti e con la maggior rappresentanza. Per noi questo è veramente un passaggio storico".