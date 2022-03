Ucraina: due bus da Cagliari per portare i bambini in Sardegna

Parte anche la colonna mobile per l'invio di medicine e il recupero di profughi

Di: Redazione Sardegna Live

È prevista per domani, giovedì 3 marzo, da Cagliari la partenza della missione promossa dalla sezione Ucraina dell'Intergruppo Parlamentare, presieduto da Ugo Cappellacci (Forza Italia), in collaborazione con il console onorario a Cagliari Anthony Grande.

Due i bus predisposti per portare in Sardegna oltre un centinaio di bambini: partiranno alle 14 da piazza dei Centomila, a Cagliari, dopo una breve conferenza stampa. Sempre domani partirà nel pomeriggio anche la colonna mobile approntata dalla rete dei volontari Anas Sardegna che sta via via diventando sempre più numerosa.

Almeno sette i van da 9 posti che si muovono dalla Sardegna e che , una volta raggiunta Padova (via mare sbarcando a Livorno) si riunirà al convoglio Anas proveniente da Milano, Caltanissetta, Reggio Emilia, Taranto e Roma.

I van partono carichi di medicine e torneranno con i profughi ucraini che vorranno raggiungere l'Italia attraverso la Polonia da Lviv (Leopoli). L'appuntamento, in questo caso, è fissato per le 16 al Ferroviario in Viale La Playa a Cagliari.