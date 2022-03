Iglesias. Inaugurazione della panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere

Venerdì 4 marzo, dalle ore 10.30 presso la Piazzetta Antonio Orrù

Di: Alessandra Leo

Venerdì 4 marzo, dalle ore 10.30, presso la Piazzetta Antonio Orrù, l’Amministrazione Comunale di Iglesias, in collaborazione con CONAD e con l’associazione Donne al Traguardo Onlus, installerà una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere.



L’iniziativa fa parte del progetto “Panchine rosse a favore della lotta contro la violenza sulle donne”, lanciato dagli “Stati Generali delle Donne” e sostenuto da CONAD, al quale hanno aderito numerosi Comuni in tutta Italia.



Il Sindaco Mauro Usai ha affermato: "Un'iniziativa che vuole mettere in evidenza come sia fondamentale partire dalla sensibilizzazione, dall’informazione e dall’educazione, in sinergia con la società civile, con il mondo della cultura, con la scuola e con tutti i soggetti impegnati nella lotta alla violenza di genere”.



Per l’Assessora alle Politiche Sociali Angela Scarpa: “Si tratta di un tema sempre di strettissima attualità, e con iniziative come questa della panchina rossa vogliamo dare un piccolo contributo alla sensibilizzazione. Vogliamo che questo appuntamento sia un momento di incontro con le altre amministrazioni locali e con il mondo del terzo settore, per far diventare le Istituzioni un punto di riferimento in grado di unire”.