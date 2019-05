Ferma 15enne all'uscita di scuola e la palpeggia nelle parti intime: arrestato 21enne del Ghana

Attimi di terrore per una studentessa del liceo classico Siotto

Di: Redazione Sardegna Live

Un 21enne originario del Ghana e senza fissa di mora è stato arrestato a Cagliari per aver molestato una 15enne.

Secondo quanto riferito, il giovane ha notato la ragazzina mentre usciva dal liceo classico Siotto, l'ha seguita fermandola e palpeggiandole le parti intime. Attimi di puro terrore per la studentessa che ha urlato per chiedere aiuto mettendo in fuga il molestatore.

La vittima ha raggiunto un bar vicino alla scuola sotto choc per chiamare il padre. Immediatamente sono stati allertati gli uomini del 113 che hanno raggiunto viale Trieste a bordo di alcune volanti mettendosi subito sulle tracce del maniaco.

Gli agenti della Mobile e i Falchi hanno individuato il presunto responsabile in via Roma grazie anche ad alcuni elementi raccolti nei giorni scorsi, quando pare che il 21enne si fosse reso protagonista di qualche esibizione un po' spinta. Il cittadino ghanese è stato fermato dalla polizia e accompagnato in Questura, lì è scattato l'arresto per violenza sessuale aggravata su minore.

L'inchiesta è nelle mani del pm Guido Pani. Al momento del fermo il giovane (sembra senza permesso di soggiorno) avrebbe avuto addosso un coltello.

Secondo quanto emerge dalle indagini, il giovane, nelle ultime settimane, sarebbe finito al centro di almeno altri due episodi su cui erano in corso accertamenti. È così scattato il provvedimento di fermo e il giovane del Ghana è stato accompagnato in carcere.