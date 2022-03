Le vostre segnalazioni Ufo a Sassari

Dopo l’articolo pubblicato ieri, tre lettori di Sardegna Live voluto mettere a disposizione la propria esperienza

Di: Redazione Sardegna Live

Tre nuove segnalazioni “Ufo” sono giunte nella giornata ieri alla mail della nostra redazione. Tutte parlano di una fonte luminosa che ha acceso la loro curiosità, soprattutto dopo l’articolo pubblicato circa i due avvistamenti segnalati al Centro Italiano Studi Ufologici. Il responsabile della sezione sarda, Antoniomaria Cuccu, ha riferito di aver ricevuto due segnalazioni a Sassari, una del 19 febbraio nel quartiere di Li Punti e l’altra più recente, di tre giorni fa, “nel tratto della ex 131 Porto Torres-Sassari, in prossimità del quartiere di Ottava”.

In seguito alla pubblicazione dell’articolo, tre lettori hanno voluto mettere a disposizione la propria esperienza. “Anche io ho visto una situazione simile la tarda mattina del 26 febbraio sulla ‘Buddi Buddi’, si vedeva nel cielo una luce bianca allungata che rimaneva ferma nel cielo” (foto in basso); “Confermo che anche io ho visto questa luminescenza come se fosse un pezzetto di scia ferma nel cielo. Foto in copertina.

“Salve, ho avvistato anch’io 5 punti rossi nel cielo questa sera alle 19.40 Mi trovavo in via Giuseppe de Martini e mentre guidavo direzione Li Punti ho notato 5 punti rossi a semi cerchio perfetto. Purtroppo, ho cercato di fare le foto ma sono uscite un po’ mosse”.