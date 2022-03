Villacidro. Trovato in casa della ex nonostante divieto di avvicinamento: denunciato

Nei guai un 43enne di Selargius

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Villacidro, i carabinieri della locale Stazione, durante un'apposita attività di controllo finalizzata alla tutela delle vittime di maltrattamenti in famiglia e violenza di genere hanno deferito in stato di libertà per inadempimento di un ordine dell'autorità un 43enne del luogo, di fatto domiciliato a Selargius, disoccupato con precedenti denunce a carico.

L'uomo, sorpreso all'interno dell'abitazione della sua ex convivente, era stato sottoposto con provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Cagliari alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa familiare e ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed era obbligato a mantenere una distanza minima di 300 metri dalla donna, in forza dell'ordinanza emessa il 22 gennaio scorso.

I carabinieri lo hanno invece sorpreso proprio all'interno dell'abitazione della sua ex.