Chiosco distrutto dai piromani nell’area giochi a Sant’Elia: “Devi pagare, viscido verme”. VIDEO

“Questo è ciò che rimane del gazebo, nel giardino. Grazie, all'artefice, sarà molto contento, Dio vede e procede, devi pagare viscido verme”

Di: Alessandro Congia

Quelle immagini toccano il cuore. Un raid incendiario in piena regola, perpetrato da mani ignote a Sant’Elia, dietro piazza Falchi.

Le fiamme sono state notate dagli abitanti, e l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha evitato il peggio.

Resta l’amarezza e la tristezza delle mamme e dei cittadini del quartiere: per Gabriella Paderi, rappresentate del comitato del quartiere, non ci sono dubbi, chi ha fatto questo gesto non ha cuore.