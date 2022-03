Ucraina. Donazioni dalla Sardegna, il Console: “Importante cooperazione con la Regione”

Modalità per le donazioni e metodi per la registrazione del popolo ucraino in ingresso nell’Isola

Di: Redazione Sardegna Live

Il Consolato Onorario della Sardegna informa che allo scopo di gestire l'emergenza in atto è stata istituita l'unità di crisi per avviare in tempi stretti una raccolta di donazioni economiche e di beni di prima necessità in favore del popolo Ucraino.

Ai fini di garantire durante il periodo d'emergenza la cooperazione con le autorità regionali amministrative e sanitarie, il Consolato invita tutti i comuni, le associazioni e privati tutti alla registrazione dei cittadini ucraini in ingresso nel territorio regionale preso il Consolato Onorario della Sardegna con sede in Cagliari.

Per gestire e coordinare le molteplici azioni in corso e censire tutte le attività, si chiede a tutte le Associazioni, Enti e cittadini che in maniera autonoma desiderano collaborare di rivolgersi al seguenti contatti:

Cellulare +39 3343607104

emergenza@consolatoucrainasardegna.it

SEDE UNITA' DI CRISI - VIA SANTA MARGHERITA N. 51- CAGLIARI

La gestione delle donazioni economiche sarà gestita esclusivamente dal Consolato e saranno finalizzate solamente agli alti diretti.

ASSOCIAZIONE UCRAINA IN SARDEGNA

IBAN IT29E0839960280000000126051

Per eventuali informazioni utili e aggiornamenti in tempo reali è possibile consultare il sito www.consolatoucrainasardegna.it