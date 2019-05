Settimo San Pietro: “Questi i nostri Monumenti Aperti”

7 i siti aperti sabato 25 e domenica 26 maggio. Il Sindaco Gian Luigi Puddu: “Una comunità impegnata in prima linea”

Di: Antonio Caria, fotografia monumentiaperti.com

La ventitreesima edizione di Monumenti Aperti, nel suo quinto fine settimana, porterà i visitatori alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, architettoniche e archeologiche di Settimo San Pietro.

Per il Sindaco Gian Luigi Puddu: “Anche quest’anno Settimo è lieta di partecipare e invitare i cittadini e i visitatori a un’altra edizione di Monumenti Aperti. La manifestazione ha il duplice obiettivo di far crescere il nostro paese culturalmente e socialmente, e di far conoscere la bellezza del nostro territorio aprendo i suoi “scrigni” più importanti. Una bellezza fatta di monumenti storici, siti archeologici, tradizioni, saperi e sapori della nostra terra e della nostra comunità. Una comunità che anche quest’anno si impegnerà in prima linea, con gli studenti e gli insegnanti del locale Istituto Comprensivo e con i volontari, per narrare ai visitatori la storia dei siti prescelti e coinvolgere gli ospiti in un viaggio a ritroso nel tempo, per scoprire come gli avvenimenti del passato abbiano costruito il presente, passo dopo passo, pietra dopo pietra e posto le basi su cui innalzare il futuro di Settimo”.

Saranno 7 i monumenti visitabili sabato 25 e domenica 26 maggio. La novità sarà “Is Domus de Ayayu”, un archeoparco didattico che propone la ricostruzione a grandezza naturale di diversi tipi di abitazione e monumenti funerari risalenti ai periodi neolitico, nuragico e fenicio-punico.

Confermate le visite a Casa Dessy e Casa Baldussi, all’Antico Molino, al Centro di sperimentazione didattica e divulgativa Arca del tempo, la Domus de Janas di S’acua de is Dolus, la Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo e l’area archeologica di San Giovanni con la chiesa campestre di San Giovanni Battista.

Proprio in quest’ultimo sito, sabato alle 17.00, Giovanna Pietra (responsabile della Soprintendenza di Cagliari per l’area archeologica di Settimo San Pietro) illustrerà il mosaico di età romana e i recenti lavori in corso mentre domenica alle 17.30 si terrà una conferenza della archeologa Adele Ibba sugli scavi archeologici.

I monumenti saranno visitabili gratuitamente, il pomeriggio di sabato dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.