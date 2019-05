Incidente sulla rotatoria di Cala Saccaia, muore un centauro

A nulla purtroppo sono valsi i soccorsi

Di: Alessandro Congia

Ancora una tragedia e l’ennesima croce sulle strade della Gallura. Un 55enne che viaggiava a bordo del suo scooter si è schiantato questo pomeriggio contro il guard rail.

Un fortissimo impatto, l’uomo ha riportato gravissime ferite: subito soccorso dai sanitari del 118, dai Vigili del Fuoco, il motociclista purtroppo non ce l’ha fatta.

Sul posto, sulla rotonda in zona Cala Saccaia, anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi di legge. Al momento non sono state rese note le generalità.