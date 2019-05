Al Quartè Sayal esperti a confronto sulle patologie del fegato

Il 24 e 25 maggio, la settima edizione del convegno “Hot topics in epatogastroenterologia”. Prevista una sessione di aggiornamento in endoscopia digestiva

Di: Antonio Caria

Si terrà venerdì’ 24 e sabato 25 maggio, al Quartè Sayal di Alghero, il convegno "Hot topics in epatogastroenterologia" che quest'anno taglia il traguardo della settima edizione.

L'evento, organizzato dalle strutture complesse di Medicina interna e di Gastroenterologia dell'Aou di Sassari, dirette da Franco Bandiera e Luigi Cugia, sarà diviso in quattro sessioni, due per giornata, che saranno dedicate alla steatosi epatica non alcolica, alla terapia, quindi all'endoscopia digestiva e alla patologia pancreatica per chiudersi con un up-grade in endoscopia digestiva.

La prima giornata inizierà alle 14.00 e vedrà gli esperti concentrati sulla steatosi alcolica e non alcolica..

Secondo i dati a disposizione degli esperti, la steatosi colpisce il 25 per cento della popolazione generale, soprattutto affetta da sovrappeso e diabete, e non risparmia la fascia pediatrica. Nel 2-3 per cento dei casi può assumere un andamento evolutivo che sfocia in una severa insufficienza epatica.

La seconda giornata sarà dedicata all'endoscopia digestiva, alla patologia pancreatica e si aprirà con una lettura magistrale sul trattamento endoscopico dell’obesità. Tra i temi affrontati, quelli relativi al ruolo dell’endoscopia digestiva nelle complicanze delle pancreatiti acute, nell'epidemia delle formazioni cistiche del pancreas e nel trattamento degli itteri ostruttivi.

Chiuderà la giornata la sessione dedicata all'aggiornamento in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, durante la quale sarà presentata una lettura magistrale sull'efficacia e la sicurezza dei farmaci biologici nell'era dei biosimilari. Inoltre si parlerà dei moderni trattamenti endoscopici delle patologie funzionali dell'esofago (Acalasia) e del ruolo della video-capsula nei sanguinamenti intestinali.