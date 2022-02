Ucraina. Truzzu: "Porte di Cagliari aperte ai profughi"

"Siamo molto preoccupati e siamo a disposizione per chiunque scappi dalla guerra"

Di: Redazione Sardegna Live

"Oggi serve iniziativa politica e diplomatica, sperando in una maggiore incisività dell'Europa e dei nostri leader. Insieme a tutti i sindaci siamo a disposizione per aiutare i profughi ucraini e quanti scappano dalla guerra. Le porte di Cagliari sono aperte in termini di ospitalità e per ogni genere di aiuto necessario".

Lo ha detto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che si trova a Firenze per partecipare al Forum del Mediterraneo, organizzato dal sindaco Dario Nardella, nel quale sono coinvolti tutti i vescovi e i sindaci delle principali comunità che si affacciano sul Mediterraneo.

"Siamo molto preoccupati per l'evolversi della situazione - ha aggiunto - e non possiamo che auspicare con forza il cessate il fuoco. Siamo vicini alle popolazioni che oggi soffrono. Le città sono luoghi di pace e di vita condivisa. Colgo anche l'occasione per stringermi intorno alla comunità ucraina cagliaritana".