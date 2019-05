In onda da questa sera "Catch-22": la serie con George Clooney che ha come set principale l'aeroporto di Olbia

La serie è tratta dal romanzo antimilitarista di Joseph Heler del 1961, dal titolo "Comma 22"

Di: Redazione Sardegna Live

Questa sera, alle 21:15, su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, andranno in onda i primi due episodi della serie Catch-22, diretta e prodotta da George Clooney.

La serie è ambientata nelle Seconda guerra mondiale e ha come set principale l'aeroporto Venafiorita di Olbia.

La scorsa estate, infatti, la star di Hollywood ha trascorso diverso tempo in Gallura. E’ stato anche vittima di un incidente stradale: Clooney appena uscito dall'hotel dove alloggiava, a Loiri Porto San Paolo, era stato investito da un'auto mentre viaggiava a bordo di uno scooter. Era stato trasportato all’ospedale di Olbia e poi dimesso con una prognosi di qualche giorno di cure. 

La serie è tratta dal romanzo antimilitarista di Joseph Heler del 1961, dal titolo «Comma 22» e tratta, come scrive su sky Andrea Cominetti, le avventure di uno squadrone di giovani aviatori dell’esercito americano che, durante la Seconda Guerra Mondiale, si trovano di stanza in Italia. Al centro, in particolare, c’è la storia del Capitano John Yossarian detto YoYo (Christopher Abbott): un bombardiere della USA Air Force che, per evitare la guerra, aveva scelto di arruolarsi nell’aviazione sperando che il conflitto sarebbe durato meno del suo stesso addestramento. Invece, suo malgrado, il ragazzo finisce per trovarsi nel mezzo dello scacchiere europeo, con l’unico obiettivo di tornarsene a casa il prima possibile. Per riuscire nel suo intento, decide di dichiararsi pazzo, incappando così nel paradossale Comma-22 che dà il titolo al romanzo. Questo, infatti, stabiliva che soltanto chi era pazzo poteva chiedere di venire esonerato dalle missioni e che, però, nel momento stesso in cui una persona lo richiedeva, dimostrava di non essere pazzo per niente.