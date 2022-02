Alla guida con tasso alcolemico 4 volte superiore alla media: denunciato a Cagliari

Patente di guida ritirata e veicolo sequestrato

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Cagliari i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia, al termine di accertamenti e indagini hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 40enne, disoccupato e con precedenti denunce a carico.

L'uomo, attorno alle 2 in viale Diaz, fermato dai militari operanti ad un posto di controllo mentre si trovava alla guida di una Peugeot 307 di sua proprietà e sottoposto ad esame etilometrico, ha evidenziato un tasso alcolico pari a 2,04 grammi per litro al primo accertamento e 2,09 al secondo.

In sostanza il tasso alcolico era 4 volte il massimo consentito. La patente di guida gli è stata ritirata ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.