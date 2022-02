Gonnesa. Teneva in casa marijuana: arrestato un 21enne

Il giovane è finito agli arresti domicliiari

Di: Redazione Sardegna Live

Stanotte a Gonnesa, in località “Plage e Mesu”, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno tratto arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 21enne del luogo, disoccupato e con precedenti denunce a carico.

A seguito di una mirata perquisizione personale e domiciliare il giovane sarebbe stato trovato in possesso di 73 grammi di marijuana, nonché della somma di 60 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, assunto in carico e verrà debitamente custodito in attesa di essere versato presso il Ris di Cagliari per le analisi di laboratorio.

Condotto in caserma ai fini della formalizzazione dei verbali descrittivi della vicenda, al termine delle formalità di rito, il giovane è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.

Da tempo i carabinieri stavano monitorando l’uomo e alla fine hanno deciso di compiere una verifica diretta di quanto si vociferava su quel ragazzo.