Incendiata l'auto di un carabiniere

E' successo ieri intorno alle 23

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri notte, poco prima delle 23, l’auto di un carabiniere in servizio è stata data alle fiamme. La vettura era parcheggiata in via Sicilia, di fronte alla nuova stazione dei Carabinieri di Orgosolo, inaugurata ieri mattina, lunedì 20 maggio. Per gli investigatori non ci sono dubbi: si tratta di un incendio di natura dolosa.

Il mezzo è stato parzialmente distrutto.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro.