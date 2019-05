Una task force per tutelare turismo, commercio e artigianato

I rappresentanti del sistema economico del nord Sardegna hanno incontrato l'assessore regionale al Turismo e il presidente della commissione attività produttive

Di: Antonio Caria

Discutere e agire a beneficio dei comparti del turismo, commercio e artigianato inseriti in un quadro più ampio dei nodi storici da sciogliere per rilanciarli, superando le criticità di un sistema che chiede risposte e strategie per la Sardegna in generale e il nord Sardegna in particolare.

È stato questo il leit motiv dell'incontro organizzato in Camera di Commercio, a Sassari, con l’ assessore al Turismo della Regione, Gianni Chessa e il presidente della commissione attività produttive, Piero Maieli, per verificare con i rappresentanti del sistema economico lo stato dell'arte ma soprattutto le situazioni di disagio di più stretta e impellente rilevanza, pianificando le azioni da porre in essere, a breve, a beneficio del territorio.

Il Presidente Gavino Sini ha sottolineato l'importanza di confronti e azioni concrete ma soprattutto di pianificazione strategica in vista dell’imminente stagione turistica che rischia di essere caratterizzata da un trend negativo.

“Il turismo isolano, con la riapertura delle rotte verso il nord Africa – si legge in una nota –tornato ad essere più sicuro, potrebbe vedere i propri flussi penalizzati fortemente: tra il 25 e il 30% in meno. Una situazione che in questo momento è necessario mettere in sicurezza con strategie immediate che coinvolgano tutti. Perché non solo il comparto turistico potrebbe essere colpito. Anche l’indotto, sul fronte delle produzioni e sulla fornitura dei servizi rischierebbe di subire un colpo violentissimo”.

A questo proposito è stato deciso di cerare una vera e propria task force operativa che sarà avviata già da subito, così come ha rimarcato l’assessore Chessa, prendendo spunto dalle sollecitazioni camerali.

Sulla stessa linea anche Maieli che si è detto più che disponibile ad analizzare per cercare, insieme, di superare le difficoltà del territorio del nord Sardegna. Nell’incontro sono emersi numerosi elementi di criticità: spopolamento, infrastrutture, trasporti, innovazione, collaborazione tra enti e al tempo stesso una scarsa relazionabilità con la Regione.

“Gli esponenti regionali, Chessa e Maieli, hanno dimostrato così, grazie anche all’apertura propositiva di tutti i presenti al tavolo, di voler agire con incontri frequenti e propositivi al fine di trovare le migliori soluzioni a beneficio del sistema che trasversalmente deve trovare il pieno coinvolgimento di tutti” – si legge ancora nel comunicato-.

Nel corso dell’incontro è mersa anche la volontà di creare canali di comunicazione tra tutti i territori dell’isola al fine di rafforzare l’immagine è l’appeal turistico della Sardegna intesa come destinazione nel suo complesso.