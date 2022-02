Decimoputzu. Incendio divampa in un’abitazione: morti tre cani

Il rogo si è sviluppato ieri intorno alle 21

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera, intorno alle 21, un incendio è divampato in una casa di via Montis a Decimoputzu. In fiamme arredi, divani e parte della struttura. Non risultano persone coinvolte, ma purtroppo i Vigili del fuoco giunti sul posto hanno individuato tre cani morti a causa dei fumi e del calore che si è sprigionato dal rogo. Si segnalano danni all'impianto elettrico.

I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura e l'area circostante. L'intervento si è protratto per oltre quattro ore. Al termine delle operazioni i pompieri hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.