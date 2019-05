Sos Grotta della Vipera, Polastri: “socchiusa da un lucchetto rotto e incustodita”

La denuncia è dello speleologo e guida turistica, Marcello Polastri

Di: Alessandro Congia

La grotta della Vipera, appena restaurata, è come abbandonata. Perché il suo cancello è stato socchiuso con un lucchetto semi-aperto.

Lo afferma Marcello Polastri, guida turistica che stamani è stata allertata da quanti passano in zona per constatare quanto accade nel tempio sotterraneo vecchio di 2000 anni, fatto realizzare da Lucio Cassio Filippo per accogliere la nobildonna romana Attilia Pomptilla.

“Un residente della zona mi ha mostrato quanto accade nel sito identitaria tra i più belli del periodo della dominazione romana” e così “c’e stato chi ha inserito nel cancello di viale Sant’Avendrace, che socchiude la grotta, una catenella Metallica.

A pensare che il restauro del sito, ancora chiuso, è costato un patrimonio mentre questa perla del passato - conclude Polastri - parrebbe soffrire nella più generale indifferenza “. Nel web è stato diffuso un video che mostra quanto accade nel sito.