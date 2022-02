Samassi. Cane sfugge al controllo e morde un passante: denunciato un allevatore

A nulla sono servite le giustificazioni del proprietario rispetto al fatto che si tratta “di un cane tranquillo e che non l’aveva mai fatto”.

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Samassi, i carabinieri hanno denunciato per lesioni personali un 69enne allevatore del luogo, noto per precedenti denunce. I militari, come da loro riferito, hanno appurato che nei giorni scorsi un cane pastore fonnese, sfuggito alla custodia dell’uomo nelle vie del centro abitato, ha aggredito e morso al polpaccio destro un 49enne, procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni refertate presso l’ospedale di San Gavino Monreale.

