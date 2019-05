Camper in fiamme a Su Siccu, sul posto i Vigili del Fuoco

La squadra del 115 del Distaccamento è intervenuta intorno all’1.30

Di: Alessandro Congia

Le fiamme hanno totalmente avvolto un camper in sosta presso il porticciolo di Su Siccu: i Vigili del Fuoco del Comando intorno all’1.30 sono prontamente intervenuti.

La Sala operativa del 115 che ha ricevuto le segnalazioni, ha inviato sul posto la squadra 4° del distaccamento cittadino portuale di Cagliari, con un Aps (Auto pompa serbatoio).

Le cause del rogo sono in fase di accertamento, sebbene non si esclude il gesto doloso.