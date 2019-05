Saras Sarlux, ecco chi sono i nuovi rappresentanti Rsu eletti

Si tratta dei sindacalisti in ‘casa’ Ugl Chimici

Di: Alessandro Congia

Grande soddisfazione per il risultato raggiunto dalla Ugl Chimici nella competizione per la elezione degli Rsu in Saras Sarlux. Confermati i 5 seggi con un totale di 330 voti su 1171 votanti, nel 2016 furono 311 i voti su 1119 votanti. Non un voto di protesta quindi, come professavano invece gli avversari, ma una scelta consapevole dei lavoratori, una realtà concreta che mette radici forti e taglia i rami secchi che non concorrono alla convinta tutela dei lavoratori.

Il team composto da lavoratori di esperienza, noti per la loro professionalità e serietà: Andrea Geraldo, Alessandro Ionta, Damiano Marras, Giovanni Peddis e Piersaverio Demontis.

Oltre il 10% dei quadri hanno votato, per la prima volta, Ugl e questo è un altro grande risultato, perché dimostra che esiste l’opportunità di consolidare il legame con quella porzione di popolazione aziendale, spesso dimenticata dalle trattative, che ci può dare un enorme supporto per la nostra crescita come sindacato dei lavoratori, dichiara Andrea Geraldo, segretario Provinciale, Ugl Chimici di Cagliari.