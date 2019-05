A Sofia Bini il quarto concorso musicale “Kellarious”

Ottima prestazione degli allievi dell’istituto sassarese Monte Rosello Basso: “Vince la didattica del buonumore”

Di: Antonio Caria

Si è concluso nei giorni scorsi a Selargius il quarto concorso musicale “Kellarious”. Una manifestazione alla quale hanno partecipato alunni e cori di moltissime scuole della regione. Tra tanti musicisti in erba si sono distinti in entrambe le categorie sono stati gli allievi dell’istituto sassarese Monte Rosello Basso .

Il primo premio è andato a Sofia Bini con un punteggio di 99/100 nella categoria "fiati solisti". La giovane musicista seguita dal docente Marcello Melis ha avuto la meglio di altri 50 studenti della sua età riportando uno tra i punteggi più alti anche in generale tra i 170 partecipanti alla categoria “fiati solisti” dagli 11 ai 15 anni.

Il coro dell’istituto comprensivo diretto dalla docente Barbara Agnello si è aggiudicato poi il secondo premio con il punteggio di 92/100.

Il “Kellarious” è solo l’ultimo dei tanti successi ottenuti dalla scuola con coro e la sezione ad indirizzo musicale, segno tangibile che uno dei punti di forza di questo istituto cittadino siano l’arte in generale e sopratutto la musica con un’attenzione particolare all’uso di questa come strumento didattico ed educativo.

Una grande attenzione all’arte manifestata anche dal consueto spettacolo teatrale annuale curato dalla professoressa Annamaria Atzori dal titolo “ Cultura e Società nel ‘900. Noi le vediamo così...” una riproposizione della storia del secolo attraverso gli avvenimenti politici, lo sport, la musica, le scoperte e le innovazioni più importanti.

A detta della docente, “Il teatro e la recitazione rappresentano ottimi strumenti per il recupero e il potenziamento dell’autostima, per migliorare i rapporti con i coetanei e con gli adulti e per imparare giocando, unendo impegno, didattica e tanto buonumore, oltre le competenze”.