Scritte con minacce di morte rivolte al sindaco di Tortolì e ad un funzionario del Comune

Di: Redazione Sardegna Live

Scritte con minacce di morte contro il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, e contro il capo dell’Ufficio del settore Lavori pubblici del Comune, Mauro Cerina, sono apparse sull’asfalto della strada provinciale 27, Tortolì-Villagrande.

Qualcuno per ora ignoto ha scritto i cognomi dei due con delle croci affianco. Questa mattina la segnalazione da parte delle Forze dell’Ordine al primo cittadino di Tortolì, che ha detto all’Ansa: "Sono dispiaciuto e sorpreso per questa azione - ha detto Cannas -. Appena le forze dell'ordine mi hanno comunicato la notizia abbiamo sporto denuncia contro ignoti. Voglio dire alla mia comunità che continueremo a lavorare come abbiamo sempre lavorato, aperti al dialogo con tutti, e che una azione del genere non ci impedirà di andare avanti con tutto quello che c'è da fare nell'interesse dei cittadini". Le scritte sono state immediatamente cancellate.

Il consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias ha espresso sulla propria pagina Facebook solidarietà al sindaco Massimo Cannas e al funzionario Mauro Cerina: “La mia sincera vicinanza per le scritte minatorie ricevute. A chi si muove nel buio dell’inciviltà, il disprezzo che meritano i vigliacchi”.