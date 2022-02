Alghero. Una mamma cerca casa: “Stiamo dormendo in 3 in un unico letto”

“Le istituzioni facciano qualcosa perché è assurdo non si trovi una casa in affitto per tutto l’anno o che non abbia prezzi alle stelle. Nella mia situazione ci sono tante altre mamme”

Di: Alessandra Leo

Sara Gavoi è una giovane donna algherese di 37 anni e mamma di una bambina di 9. Ha segnalato la propria situazione ai microfoni di Sardegna Live per quanto riguarda la ricerca di una casa in affitto alla sua portata che al momento sembra impossibile.

“Stiamo dormendo in 3 in un unico letto, accampati come gli zingari perché a casa di mia mamma, che non può camminare in quanto poliomelitica, c’è solo una stanza. Anche lei non ce la fa più perché non si può continuare a vivere così”. Sara esordisce con la voce disperata di chi ormai ha perso tutte le speranze.

Già è difficile trovare una casa in affitto a meno di 500 euro ovunque, ma ad Alghero la situazione è particolare in quanto chi possiede case da affittare preferisce guadagnare maggiormente nei mesi estivi con i turisti, quindi gli inquilini da maggio ad ottobre dovrebbero cercarsi un’altra sistemazione, insomma non si riescono a trovare case in affitto per tutto l’anno.

“Io sono mamma di una bambina di 9 anni, ci sono tante altre madri senza casa come me, abbiamo anche creato una chat di gruppo per capire cosa dobbiamo fare. Il sindaco mi ha risposto 2 giorni fa, ma poi non si è fatto più risentire”.

Sara al momento non lavora, ma ci dice che probabilmente d’estate lavorerà come lavapiatti in un ristorante, un'occupazione per pochi mesi ma meglio di niente. Attualmente vorrebbe utilizzare la pensione del padre come garanzia di pagamento, ma molti non si fidano ad affittare le case con questa situazione, inoltre ci sarebbe sempre il problema dei costi.

“Io prendo il Reddito di Cittadinanza, non potrei permettermi una casa in affitto a 5-600 euro al mese, devo anche mantenere mia figlia. Potrei pagare al massimo 450 euro, ma vorrei almeno 2 stanze, mia figlia ormai è grande: anche per questo è difficile continuare a stare da mia mamma. Ci sono strutture vuote che il Comune potrebbe utilizzare per costruire case popolari, invece per noi cittadini si fa poco e niente. È una situazione surreale, più si va avanti e più si torna indietro: io ho iniziato a cercare casa un mesetto fa, ma molte mamme con 3 figli la stanno cercando da anni senza soluzioni”.

Sardegna Live accoglie l’appello di Sara che spera arrivi in primis alle istituzioni perché facciano qualcosa per lei e per tutte le persone nella stessa situazione, ma anche a chiunque volesse eventualmente aiutarla.