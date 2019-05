Berlusconi, nuova operazione immobiliare in Sardegna: acquistata un'altra villa in Costa Smeralda

Lo stabile, confinante con Villa Certosa, era di proprietà della pioniera dell'eros Adelina Tattilo

Di: Redazione Sardegna Live

Silvio Berlusconi ha acquistato due nuove ville di assoluto prestigio. Una è la splendida villa La Lampara di Cannes, in Costa Azzurra, che era della seconda ex moglie di Paolo Berlusconi, indebitata con Banca Mps. L’altra si trova in Sardegna e confina con Villa Certosa. Era di proprietà degli eredi di Adelina Tattilo, editrice di Playmen, e di Saro Balsamo, il re delle riviste porno anni ’70 che lanciò Le Ore.