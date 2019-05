Arte, musica e cultura nella Riviera del Corallo: a Casa Manno un violino del barone

Il Sindaco Mario Bruno: "L'alleanza con Cremona per consolidare il percorso della città"

Di: Antonio Caria

Si è tenuta nella giornata di ieri, la cerimonia di donazione al museo Casa Manno di un violino ottocentesco decorato con lo stemma araldico del barone Giuseppe Manno. La donazione, promossa dal Comitato Promotore Club per l’Unesco di Cremona presieduto dal professor Fabio Perrone, con la compartecipazione del Rotary Club di Alghero, vuol essere un omaggio all’uomo algherese e soprattutto al musicista che fu.

“Un posto centrale lo occupa per tradizione, per la stessa immagine, con l’unica statua che c’è ad Alghero, Giuseppe Manno – queste le parole del Sindaco di Alghero Mario Bruno presente assieme agli assessori Gabriella Esposito e Raniero Selva. Una carriera che dà ancora oggi lustro alla nostra città, iniziata proprio suonando il violino, a 14 anni con un esibizione che gli ha permesso di incontrare Carlo Felice. L’Unesco di Cremona che dona – ha aggiunto – in un rapporto così fruttuoso con Rotary, un simbolo importante per la città di Alghero, in un’ alleanza con Cremona che rappresenta un punto di partenza e che simbolicamente, attraverso Manno, mette insieme il violino e il corallo. È un altro pezzetto di percorso di questa città, sempre più città della cultura, città delle arti, città della musica”.

All’evento ha chiuso il ciclo di manifestazioni per il 150° anniversario della sua scomparsa del Manno, iniziate ad Alghero il 12 maggio 2018 con la mostra “Il Conservatore” di Roberta Filippelli e a cura di Mariolina Cosseddu, sono intervenuti Fabio Perrone, Margherita Lendini, Presidente Rotary Club Alghero e Aldo Accardo, Presidente Fondazione "Siotto" di Cagliari. La serata si è conclusa con l’esibizione musicale del maestro Dario Pinna accompagnato al pianoforte da Riccardo Pinna.