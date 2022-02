Villacidro. Barista non gli dà più da bere, lui lancia bottiglia contro bancone: denunciato 62enne

Dopo aver rifiutato di fornire le generalità ai carabinieri è stato portato in caserma

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Villacidro in via Silvio Pellico, a seguito di una richiesta di intervento arrivata dal titolare del “Bar Spinnaker”, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria un 62enne operaio del posto, in quanto poco prima, in evidente stato di ebbrezza alcolica, avrebbe minacciato la titolare dell'esercizio commerciale che rifiutava di somministrargli un'ulteriore bevanda alcolica.

Nelle fasi della polemica l'uomo avrebbe scagliato una bottiglia contro la vetrata del bancone di mescita rompendo alcuni bicchieri. Avrebbe poi rifiutato di declinare le proprie generalità ai militari intervenuti sul posto.

Condotto in caserma è stato identificato compiutamente e segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per il rifiuto di fornire le proprie generalità, per violenza privata e per il danneggiamento compiuto poco prima.