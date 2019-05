La Cavalcata Sarda nelle vetrine del corso

In occasione de "La festa della bellezza", alcuni commercianti esporranno alcuni costumi tipici della tradizione sarda

Di: Antonio Caria

"La Cavalcata Sarda" ha sempre avuto, nel corso dei suoi 70 anni di vita, un suo fascino ricco di cultura e di tradizione. “Una festa della bellezza”, così viene chiamata, che porta a Sassari i colori dei costumi tradizionali della Sardegna, accompagnata dai canti e dall’enogastronomia.

Proprio per questa occasione, alcuni commercianti del Corso Vittorio Emanuele, aperti per l'occasione anche la domenica pomeriggio, accoglieranno i visitatori con una mostra di costumi tradizionali e vetrine a tema, per una passeggiata tra tradizione e shopping.