Cade un grosso ramo d’albero in viale Trieste, sfiorata una donna

Quasi certamente le cause sono dovute anche alle forti raffiche di vento di scirocco

Di: Alessandro Congia

Roberta Figari, cagliaritana, è salva per miracolo. Questa mattina, intorno alle 12, un grosso ramo di albero si è spezzato cadendo sulle auto parcheggiate sul viale Trieste, proprio accanto al marciapiede: un venerdì 17 da dimenticare, soprattutto perché bastava qualche metro in più per un epilogo davvero drammatico.

Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e gli operai del Comune per mettere in sicurezza la zona e constatare le cause della caduta del ramo. Poteva succedere una tragedia, fortunatamente solo pesanti danni ai veicoli.