Fiamme in un’abitazione, sul posto i Vigili del Fuoco

Provvidenziale l’intervento del 115

Di: Alessandro Congia

Intervento del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari, alle 3 del mattino, per l'incendio di una casa in via Oslo, a Cagliari: il tempestivo intervento della squadra del 115 ha evitato la propagazione delle fiamme causate da un corto circuito che ha interessato una lavatrice, limitando i danni.

Sul posto gli equipaggi del Comando provinciale, gli operatori hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura, mentre fortunatamente non si sono registrati feriti.